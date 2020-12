SOCIAL – Spadafora: “Rossi, una figura leggendaria dello sport internazionale”

MILANO – “Ero piccolo ma i mondiali in Spagna del 1982 li ricordo. Ricordo l’esplosione di gioia, le urla, la festa. Da allora nacque il mito di Pablito, perché a portarci sul tetto del mondo fu proprio lui: Paolo Rossi. Una figura leggendaria dello sport internazionale. Campione del mondo e pallone d’oro nello stesso anno. I suoi goal hanno fatto esultare di gioia generazioni di Italiani, che non lo dimenticheranno. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari.” Così il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, tramite un post sul proprio profilo Facebook, ha ricordato Paolo Rossi, scomparso nella notte. Ecco il post completo:

