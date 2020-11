MILANO – Per l’infiammazione al pube, Alexis Saelemaekers ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale belga. L’esterno rossonero spera di recuperare per il match contro il Napoli e per questo motivo ha scelto di continuare le cure a Milanello. Il ragazzo ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram con la didascalia: “Ritorno a Milano“. Ecco il post: