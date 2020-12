SOCIAL – Romangoli, Babbo Natale al Buon Pastore (con l’aiuto dei tifosi)

MILANO – “Pochi giorni fa vi ho chiesto di unirvi a me nel raccogliere regali di Natale per alcuni bambini meno fortunati e la vostra partecipazione è stata INCREDIBILE. Ho voluto portare personalmente i primi doni ai bambini ospiti della comunità per minori in difficoltà Buon Pastore di Milano. Grazie a chi mi ha aiutato a regalargli un sorriso e a farli sentire meno soli in un periodo così complicato“, così il capitano rossonero Alessio Romagnoli sul suo profilo Instagram ha ringraziato chi ha partecipato all’iniziativa di raccogliere regalare i bambini meno fortunati. Ecco il post completo: