MILANO – Dopo una stagione di Serie B, Pippo Inzaghi è tornato in Serie A con il suo Benevento. Gli irpini hanno battuto la Sampdoria per 4 a 3 in un match da cardiopalma. Il tecnico ha voluto fare i complimenti alla sua squadra con un post sul suo profilo Instagram: “Una fantastica reazione di squadra per iniziare il campionato nel migliore dei modi! Grandi ragazzi, sono fiero di voi…“. Ecco il post completo: