SOCIAL – Leao: “Felice di essere tornato. Bravi ragazzi”

MILANO – Finalmente un sorriso per Rafael Leao, dopo un periodo non fortunato. Il portoghese è stato costretto a saltare il precampionato e i primi impegni ufficiale per via del Covid che lo hanno portato alla quarantena. Ieri però è tornato a disposizione di Pioli che lo ha anche mandato in campo per fargli accumulare minuti sulle gambe. L’ex Lille, che ha sfiorato anche un gol dopo un’azione personale, ha postato su Instagram un messaggio pieno di felicità: “Molto felice per essere tornato e per la vittoria. Bravi raga“. Ecco il post completo: