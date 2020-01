Social – La risposta di Ibrahimovic ai tifosi del Milan

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo secondo debutto con la maglia del Milan. Lo svedese è un nuovo acquisto, essendo arrivato nella finestra invernale di mercato. I tifosi rossoneri oggi hanno riservato un’accoglienza a dir poco calorosa all’ex Los Angeles Galaxy. I cori erano tutti per il numeri 21 del Diavolo, che è entrato in campo nel secondo tempo, al posto di un opaco Piatek. Ibra ha voluto rispondere, via social, all’accoglienza di oggi. Ecco il post.