SOCIAL – Galli: “Quando si hanno responsabilità, si può anche non fare la scelta più giusta”

MILANO – Sabato pomeriggio si è giocata Torino-Atalanta, match vinto dai bergamaschi per 4-2. Durante la partita però i granata hanno fatto esordire il centrocampista classe ’97 Jacopo Segre, cresciuto nel vivaio del Milan. L’ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli, nella giornata di ieri, ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, un post proprio sull’ex rossonero: “Ieri, durante Torino-Atalanta, ha fatto il suo esordio Jacopo Segre, centrocampista classe ‘97. Jacopo è stato per quasi dieci stagioni un giocatore del Settore Giovanile del Milan, poi, per alcune valutazioni, tra cui la mia, Jacopo non è stato confermato ed è passato nelle giovanili del Torino. Ha fatto le sue esperienze nelle serie minori ed è infine arrivato a coronare il suo sogno. Racconto questo per due motivi :

1- quando si hanno responsabilità e si devono prendere decisioni, si può anche non fare la scelta più giusta.

2- non può essere la storia di tutti ma, per coloro che vivono un‘esperienza simile, Jacopo può essere d’esempio.

Ce n’è una terza…sono contento per Jacopo”.

Ecco il post completo: