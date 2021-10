Diaz: “Ho il Covid ma sto bene”. Saelemakers: “Felice di continuare al Milan”

Nella giornata di ieri il Milan ha reso nota la positività al Covid di Diaz e il rinnovo di Saelemaekers. Ecco i commenti dei due rossoneri

Il trequartista poco dopo il comunicato del Milan ha affidato il suo pensiero sulle sue condizioni fisiche a Twitter: "Sono isolato in casa - scrive il numero 10 di via Aldo Rossi - dopo essere risultato positivo al coronavirus. Per fortuna sto bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso tocca a me fare il tifo per la squadra da qui per qualche giorno!"