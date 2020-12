SOCIAL – Boquete nella Women Top XI della FIFA: “Onorata, ma quest’anno non lo meritavo”

MILANO – Nella formazione stilata dalla FIFA per la Women’s World XI c’è anche una rossonera: Veronica Boquete. La centrocampista arrivata da poco alla corte di Maurizio Ganz è stata votata come una delle migliori centrocampiste del mondo. La spagnola, tramite una storia su Instagram ha commentato così l’ingresso nella formazione: “Onorata e grata per i voti dei compagni e dei rivali. Ma non credo di meritare di essere nel miglior 11 mondo quest’anno“:

