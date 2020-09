SOCIAL – Boateng scherza con Vidal: «Hai scelto i colori sbagliati di Milano»

Social – Sipario tra Boateng e Vidal sulla nuova squadra del cileno

Dopo essersi rincorsi per diverse stagioni, Arturo Vidal e l’Inter possono ora festeggiare il loro accordo, con il cileno arrivato nella giornata di oggi a Milano per le visite mediche. Non è mancato il commento di Kevin-Prince Boateng, ex centrocampista del Milan, suo compagno di squadra per 6 mesi al Barcellona. Attarverso il proprio profilo Instagram, l’ex giocatore rossonero ha voluto augurare buona fortuna all’amico, senza risparmiare una frecciatina.

«Anche se hai scelto i colori sbagliati di Milano, buona fortuna fratello» il commento del Ghanese. Puntuale la risposta del centrocampista cileno: «Grazie mille fratellino».