SOCIAL – Bakayoko: “Speriamo di vederci presto”

MILANO – Dopo un lungo corteggiamento per Bakayoko, il Milan ha dovuto arrendersi e cedere al Napoli. Infatti gli uomini mercato rossoneri hanno provato a lungo a riportare il francese a Milanello ma il Chelsea, che ne detiene il cartellino, aveva alzato un muro che neppure il PSG è riuscito a infrangere. Alla fine però il centrocampista ex Monaco è approdato alla corte di Gattuso, suo ex allenatore al Milan. Oggi il centrocampista ha postato su Instagram una foto durante l’allenamento a Castel Volturno con il suo nuovo club con un messaggio: “Speriamo di vederci presto” seguito con l’emoticon di un pallone da calcio. Che sia un messaggio per la ripresa del campionato o al Milan?. Ecco il post completo: