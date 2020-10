Smalling-Roma: è giallo sul trasferimento

MILANO – La Roma è convinta di aver preso Smalling dal Manchester United per 15 milioni di euro, ma ancora non c’è l’ufficialità. A Trigoria fanno sapere di aver compilato e caricato tutti i moduli sul sito della Lega entro le 20.00, ma al momento sul sito della Lega Calcio ancora non è comparso nulla in merito. Nelle prossime ore Fonseca saprà se potrà contare sull’inglese per questa stagione, ma l’entourage del giocatore fa sapere che domani il ragazzo domani sarà a Roma per riprendere la sua avventura in giallorosso. Ma attenzione, mercato finito: colpi rimandati a gennaio, ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA