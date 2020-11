MILANO – Nel corso della giornata odierna l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha incontrato il professor Mariani per un consulto. L’ex Lille ha riportato una lussazione alla spalla destra, mentre era impegnato con la sua nazionale. Per il medico non è necessario un’operazione chirurgica, ma il suo recupero per il match contro il Milan è molto difficile. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. A riportare la notizia Sky Sport.