Sky o DAZN? Ecco dove vedere le prossime partite del Milan

MILANO – Il Milan questa sera affronterà la Lazio per l’ultima partita del 2020. Un match che i rossoneri vogliono vincere per chiudere l’anno in testa alla classifica. La partita di questa sera sarà trasmessa su DAZN. E le prossime su quale piattaforma saranno? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Lega Serie A che ha pubblicato sul proprio sito gli anticipi e i posticipi del campionato, fino al 3 aprile 2021. Risaltano gli orari dei derby contro Atalanta e Inter: contro i bergamaschi i rossoneri scenderanno in campo il 23 gennaio al 18.00 e contro i cugini il 21 febbraio alle ore 15.00. Il primo big match del 2021, invece, vedrà il club di via Aldo Rossi anteporsi contro la Juventus il 6 gennaio, il giorno della Befana. Le due società si affronteranno a San Siro e la partita sarà trasmessa su Sky. E chissà che per il match contro i bianconeri Maldini e Massara non possano aver già preso il difensore. Ecco tutto il calendario completo

14ª Giornata Andata – Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 Milan-Lazio DAZN

15ª Giornata Andata – Domenica 3 gennaio 2021 ore 18.00 Benevento-Milan SKY

16ª Giornata Andata – Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.45 Milan-Juventus SKY

17ª Giornata Andata – Sabato 9 gennaio ore 20.45 Milan-Torino DAZN

18ª Giornata Andata – Lunedì 18 gennaio 20.45 Cagliari-Milan SKY

19ª Giornata Andata – Sabato 23 gennaio ore 18.00 Milan-Atalanta SKY

20ª Giornata (1ª Giornata Ritorno) – Sabato 30 gennaio ore 15.00 Bologna-Milan SKY

21ª Giornata (2ª Giornata Ritorno) – Venerdì 5 febbraio ore 20.45 Milan-Crotone SKY

22ª Giornata (3ª Giornata Ritorno) – Sabato 13 febbraio 2021 ore 20.45 Spezia-Milan DAZN

23ª Giornata (4ª Giornata Ritorno) – Domenica 21 febbraio 2021 ore 15.00 Milan-Inter

24ª Giornata (5ª Giornata Ritorno) – Domenica 28 febbraio 2021 ore 20.45 Roma-Milan SKY

25ª Giornata (6ª Giornata Ritorno) – Mercoledì 3 marzo 2021 orario da definire Milan-Udinese DAZN

26ª Giornata (7ª Giornata Ritorno) – Domenica 7 marzo 2021 ore 15.00 Hellas Verona-Milan SKY

27ª Giornata (8ª Giornata Ritorno) – Domenica 14 marzo 2021 ore 20.45 Milan-Napoli SKY

28ª Giornata (9ª Giornata Ritorno) – Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Fiorentina-Milan SKY

29ª Giornata (10ª Giornata Ritorno) – Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Milan-Sampdoria SKY

