Sky o Dazn: ecco chi trasmetterà le partite del Milan

MILANO – Da Inzaghi a Inzaghi. Il Milan ha chiuso il 2020 contro Simone e comincerà il 2021 contro l’ex Pippo. Un match non facile contro il Benevento, bestia nera dei rossoneri visto il pareggio (clamoroso con il gol di Brignoni al 95′) e l’incredibile vittoria a San Siro con il gol partita di Iemmello. Non il miglior inizio per il club di via Aldo Rossi che dopo appena tre giorni affronterà i campioni d’Italia della Juventus. E chissà che per il derby contro l’Atalanta di sabato 23 gennaio Maldini e Massara non possano aver già presentato il loro nuovo acquisto. Magari un difensore centrale o il tanto atteso vice Ibrahimovic che tanto serve alla squadra. Ecco allora gli orari e la piattaforma per vedere le prossime partite della squadra di Stefano Pioli. Non bisogna dimenticarsi infatti che non tutte le partite saranno messe in onda da Sky. Alcune di queste infatti saranno trasmesse da DAZN. Ecco l’elenco completo:

4ª Giornata Andata – Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 Milan-Lazio DAZN

15ª Giornata Andata – Domenica 3 gennaio 2021 ore 18.00 Benevento-Milan SKY

16ª Giornata Andata – Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.45 Milan-Juventus SKY

17ª Giornata Andata – Sabato 9 gennaio ore 20.45 Milan-Torino DAZN

18ª Giornata Andata – Lunedì 18 gennaio 20.45 Cagliari-Milan SKY

19ª Giornata Andata – Sabato 23 gennaio ore 18.00 Milan-Atalanta SKY

20ª Giornata (1ª Giornata Ritorno) – Sabato 30 gennaio ore 15.00 Bologna-Milan SKY

21ª Giornata (2ª Giornata Ritorno) – Venerdì 5 febbraio ore 20.45 Milan-Crotone SKY

22ª Giornata (3ª Giornata Ritorno) – Sabato 13 febbraio 2021 ore 20.45 Spezia-Milan DAZN

23ª Giornata (4ª Giornata Ritorno) – Domenica 21 febbraio 2021 ore 15.00 Milan-Inter

24ª Giornata (5ª Giornata Ritorno) – Domenica 28 febbraio 2021 ore 20.45 Roma-Milan SKY

25ª Giornata (6ª Giornata Ritorno) – Mercoledì 3 marzo 2021 orario da definire Milan-Udinese DAZN

26ª Giornata (7ª Giornata Ritorno) – Domenica 7 marzo 2021 ore 15.00 Hellas Verona-Milan SKY

27ª Giornata (8ª Giornata Ritorno) – Domenica 14 marzo 2021 ore 20.45 Milan-Napoli SKY

28ª Giornata (9ª Giornata Ritorno) – Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Fiorentina-Milan SKY

29ª Giornata (10ª Giornata Ritorno) – Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Milan-Sampdoria SKY

