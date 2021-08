Sky – Ilicic verso la permanenza a Bergamo. Plizzari in uscita

In collegamento con Sky Sport il noto giornalista Peppe Di Stefano rivela le ultime sull'arrivo di Josip Ilicic dall'Atalanta

In collegamento da Milanello con l'emittente satellitare di Sky Sport Peppe Di Stefano ha riportato un'importante novità di mercato su un giocatore seguito dal Milan: Josip Ilicic. Ecco le sue parole: "Importante novità: c'è stato un colloquio in mattinata tra Gasperini e Ilicic. L'allenatore ha espresso la volontà di trattenerlo all'Atalanta e di puntare su di lui; il giocatore ha detto che resterebbe più che volentieri a Bergamo. Quindi perde un po' di quota la candidatura Ilicic per il Milan, anche se nel calciomercato non si può mai sapere. Ciò non cambia la strategia del Milan: Ilicic sarebbe arrivato solo a fine mercato e a determinate condizioni e il Milan continua a seguire alcuni profili, come il classe 2000 del Bordeaux Adli, per la trequarti".