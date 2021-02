Skriniar: “Scudetto? Ne parliamo poco, ma lotteremo sino alla fine”

MILANO – Il difensore dell’Inter Milan Skriniar, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di sport.sk in cui ha parlato della lotta per lo Scudetto: “Sono contento che non solo io, ma tutta la squadra stia facendo un bel campionato. Abbiamo giocato ottime partite, ottenendo anche vittorie molto pesanti. Il successo sulla Juve in campionato è stato prezioso e importante non solo per la classifica, ma anche perché l’Inter non batteva la Juventus da tanto tempo. E’ stato un risultato estremamente importante per noi e ovviamente per tutti i nostri tifosi. Quella contro i bianconeri non è una gara come le altre. Tuttavia siamo l’Inter e abbiamo un’ottima squadra, quindi dobbiamo sempre avere l’ambizione di vincere, indipendentemente dall’avversario e dalla competizione”.

LA CORSA SCUDETTO – “Questa parola si scrive ovunque, soprattutto sui giornali italiani. Ma in spogliatoio finora ne abbiamo parlato in modo piuttosto modesto. E’ vero che siamo secondi a soli due punti dal Milan, ma il campionato è ancora lunghissimo e ci sono tante partite da dover giocare. C’è ancora mezza stagione davanti a noi. Allo stesso tempo, però, è naturale che all’Inter si giochi per i traguardi principali. Qui non si può non essere ambiziosi e competitivi. Stiamo andando bene, ma negli ultimi nove anni sempre la stessa squadra ha vinto lo Scudetto. Ovviamente cercheremo di invertire questa rotta”.

SUL DERBY DI COPPA ITALIA – "E' sempre bello ottenere un successo in una stracittadina. Vincere il derby è stato un segnale forte non solo verso il Milan, ma anche verso le altre squadre. Abbiamo dimostrato che siamo qui e siamo pronti a lottare fino alla fine della stagione per avere un posto tra i migliori".