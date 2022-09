Skriniar: “Tanta delusione per lo scudetto, ma il Milan è stato bravo”

Il campionato in corso si sta rivelando molto avvincente dopo appena sette giornate disputate. La sensazione è che la stagione sarà molto equilibrata e lo scudetto verrà conteso fino all’ultimo. Le squadre sono molto agguerrite e tenteranno fino alla fine di battere le avversarie. Questa stagione sarà ancora più contesa rispetto alla precedente, che ha visto trionfare il Milan . I rossoneri sono riusciti a vincere il Tricolore con due soli punti in più rispetto ai rivali nerazzurri.

Proprio dello scudetto perso all’ultimo lo scorso anno è tornato a parlare Milan Skriniar, difensore nerazzurro. In un’intervista concessa a DAZN, ha commentato la mancata conquista del titolo durante la scorsa stagione: "C'era tanta delusione, ma ci siamo detti subito: 'Ragazzi, abbiamo vinto due coppe, speriamo che ci dia una determinazione in più per la preparazione e provare a vincere lo scudetto il prossimo anno'. Ci sono tante critiche, la gente dice che dobbiamo vincere perché abbiamo la squadra forte, che non dobbiamo giocare, che giochiamo male... Non le vogliamo ascoltare perché ci fanno solo perdere energie”.