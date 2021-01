Siviglia e Milan sfida al Campione del Mondo

MILANO – Negli ultimi anni i rapporti da tra Milan e Siviglia sono stati ottimi, ma nei prossimi giorni e mesi i due club si potrebbero affrontare per un obiettivo in comune: Florian Thauvin. A riportare la notizia è il giornale spagnolo Estadio Deportivo che sottolinea come i due entrambi i club vogliano acquistare il campione del mondo 2018. Senza dimenticarsi che il classe ’93 è la prima opzione per la Roma, qualora il ritorno di Stephan El Shaarawy non dovesse concretizzarsi.

Il francese a giugno sarà svincolato e l’Olympique Marsiglia, club proprietario del cartellino, starebbe valutando l’ipotesi di cederlo in questa finestra di mercato pur di non perderlo a zero. Un rischio molto alto visto che l’esterno ha fatto sapere più volte di non voler rinnovare il suo contratto. Il Siviglia segue il giocatore e, nei prossimi giorni, presenterà un’offerta al club transalpino. Prima però di ingaggiare Florian Thauvin il club andaluso deve ricavare un tesoretto che potrebbe arrivare dalla cessione dell’ex Palermo Franco Vazquez o di Carlos Fernandez. Uno dei due lascerà sicuramente il posto al francese.

Il Milan resta alla finestra. E’ noto, infatti, come il club rossonero sia alla (disperata) ricerca di un vice Ibrahimovic. Thauvin potrebbe essere il giocatore perfetto per i rossoneri. Soprattutto se da Milanello dovesse partire Castillejo chiuso da Brahim Diaz e soprattutto da Saelemaekers. Thauvin infatti può giocare in entrambi i ruoli sia da prima punta che da esterno da attacco. Senza dimenticarsi che il Marisiglia sarebbe pronto a cedere il ragazzo a poco, ma con l’interesse degli altri due club potrebbe nascere una vera e propria asta. E in caso di asta non è detto che parteciperanno anche i rossoneri. Maldini e Massari si stanno dimostrando molti abili come dirigenti, assicurandosi giocatori utili alla società tenendo sempre sott’occhio il bilancio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<