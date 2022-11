Milan, tutte le situazioni da sfruttare per battere il Salisburgo

Domani sera il Milan disputerà a San Siro l’ultima gara del girone di Champions. Ecco cosa fare per battere il Salisburgo.

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milansarà impegnato nell’ultima sfida del girone di Champions League. I rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre per passare agli ottavi di finale. Gli uomini di Pioli possono sia vincere che pareggiare contro il Salisburgo per poter passare direttamente alla fase successiva della competizione. Gli austriaci hanno perso l’ultima sfida in casa contro il Chelsea, mentre i meneghini sono reduci dal poker rifilato alla Dinamo Zagabria. In attesa della sfida di San Siro, vediamo quali sono le possibili chiavi del match.

Domani sera un ruolo fondamentale lo avranno le punte. Il Milan farà affidamento su Giroud, in grado di imporsi nel gioco aereo e dare riferimento alla propria squadra. Nel reparto offensivo degli austriaci invece ci saranno Okafor e Adamu, che hanno la velocità come una delle abilità migliori. I due attaccanti si scambiano spesso di posizione lungo i 90 minuti, non dando punti di riferimento agli avversari. Saranno importanti anche i cambi, con il Salisburgo pronto a schierare a gara in corso Sesko. I rossoneri avranno invece in Origi l’arma segreta per colpire durante la partita.

Altro elemento fondamentale sarà sbloccare subito il match per giocare con più disinvoltura e libertà. Le due squadre cercheranno anche di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Il Milan dovrà essere bravo ad analizzare i momenti della gara, aspettare con lucidità e pazienza per capire quando palleggiare e quando verticalizzare. Infine i rossoneri dovranno essere abili a non sottovalutare nemmeno le conclusioni dalla distanza.