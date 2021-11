Genoa-Milan, la situazione infortuni in vista del match

Domani sera andrà in scena la sfida tra Genoa e Milan. Ecco la situazione degli infortuni nelle due squadre.

Redazione Il Milanista

Mancano sempre meno ore all’inizio della 15esima giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale il Milan dovrà affrontare il Genoa a Marassi. La gara è in programma per mercoledì alle 20:45. Entrambe le squadre non possono sbagliare. I rossoneri vengono da due sconfitte di seguito in campionato. L’obiettivo è vincere contro i grifoni, così da recuperare entusiasmo e rimanere ai vertici della classifica. Gli uomini di Piolinon possono perdere punti importanti, perché il Napoli potrebbe allontanarsi ulteriormente. Anche la squadra di Shevchenko è chiamata a realizzare un’ottima prestazione. I rossoblù non hanno iniziato al meglio questo campionato. Dopo 14 giornate di Serie A, si trovano fermi al terz’ultimo posto in classifica con solo 10 punti. Numerose le sconfitte, che hanno portato la dirigenza a esonerare il vecchio allenatore Ballardini. La società ora spera che con l’ucraino in panchina si possa raggiungere la salvezza.

Domani sera si prospetta un match infuocato. Tuttavia le due squadre dovranno fare a meno di molti giocatori. Tra le fila del Genoa mancherà FrancescoCassata, che non sarà disponibile prima del 2022. I grifoni dovranno fare a meno anche diMaksimovic, Bani e Criscito in difesa. A centrocampo mancaFares, mentre in attacco sono indisponibiliKallon, Caicedo e Destro. Scelte contate dunque, con Shevchenko che metterà in campo la stessa formazione vista con Roma e Udinese.

Anche in casa Milan ci sono delle assenze importanti. Pioli dovrà fare a meno diDavide Calabria (per infortunio al polpaccio), di Olivier Giroud (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra)e di Ante Rebić (per un fastidio al flessore). Torna disponibile Fikayo Tomori, che ha recuperato dall'infortunio all'anca. Vicino sembra essere anche il ritorno di Samu Castillejo, che sui social annuncia di essere vicino al rientro. Ancora assentePlizzari, operato per una tendinopatia rotulea bilaterale. Il portiere dovrebbe tornare in campo a dicembre.