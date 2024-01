Il sindaco di Udine: “Cittadinanza onoraria a Mike. Lavoreremo con…”

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha dimostrato di aver recepito le parole di Mike Maignan , dopo che il portiere è stato vittima di insulti razzisti da parte di un gruppo di tifosi dell' Udinese sabato sera. In un'intervista a Il Sole 24 Ore il primo cittadino della città friulana ha dichiarato: "Abbiamo già concordato di lavorare con la Fondazione Milan a un progetto di educazione nelle scuole. È stato lo stesso Maignan che ha espresso il desiderio di azioni concrete e così abbiamo pensato di portare la lotta al razzismo direttamente sui banchi delle scuole del Friuli. Ora lavoreremo anche con il nostro assessore alla Cultura, Angelo Pirone".

Poi ha aggiunto un aggiornamento sulla possibilità che venga conferita la cittadinanza onoraria a Mike Maignan : "Quando? A breve. Domani si riunisce la giunta comunale e tra otto giorni dovremo fare il conferimento in Consiglio. Organizzeremo il tutto con lo staff del Milan e dell’Udinese".

