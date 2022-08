Kjaer, pronto al ritorno in campo: Pioli pensa a lui per il Sassuolo!

Simon Kjaer ormai è pronto al suo ritorno ufficiale in campo. Pioli sta pensando sempre di più a concedergli un'occasione proprio domani sera contro il Sassuolo. Sta riflettendo se ne valga davvero la pena rischiare o meno, ma la risposta è quasi sicuramente positiva. Anche perché, subito dopo, c'è il derby e il tecnico vorrebbe dare un turno di riposo ad almeno uno fra Kalulu e Tomori. Dunque il danese potrebbe giocarsi la sua grande occasione. I tifosi fremono solo all'idea. Sarebbe un ottimo scenario e un motivo in più per seguire Sassuolo-Milan. Da una parte per poter ammirare semplicemente i rossoneri in campo alla ricerca della prima vittoria stagionale i trasferta, ma non solo. Anche per poter ammirare il ritorno in campo di Kjaer.