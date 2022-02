Simic: ” Con Maldini ero in soggezione, Gattuso? Mangiò una lumaca”

Dario Simic, ex calciatore rossonero ed interista è intervenuto ai microfoni di Sportweek per parlare del passato al Milan.

Redazione Il Milanista

Simic, ex Inter e Milan, ha ricordato alcuni momenti di quando vestiva la maglia rossonera. Dario Simic in un' intervista a Sportweek ha ricordato con piacere l'avventura a Milano. "“Ancelotti era come un padre. Quando Berlusconi arrivava a Milanello con l’elicottero, chiunque interrompeva ciò che stava facendo. Finale persa nel 2005 col Liverpool? Dopo Istanbul c’è sempre Atene però, lì Ancelotti fu bravissimo. Ci disse ‘Uscite e vincete’, stop. Gruppo grandioso. Nesta, Kakà, Maldini… All’inizio avevo un po’ di soggezione a stare accanto a lui”.

L’ex giocatore ha ricordato anche un episodio riguardante Gennaro Gattuso, che da sempre è stato un vero e proprio leader dello spogliatoio rossonero. "Quante risate. Una volta si mangiò una lumaca viva. Accadde prima della sfida col Manchester del 2007. Lo fece per fare gruppo”.

Su Inzaghi- "Ero così ansioso che per sbaglio presi la maglia di Pippo Inzaghi. Non me ne ero neanche accorto, venne lui a cercarmi. E giù a ridere".

Su chi tifare oggi - "Il Milan resta la mia squadra, tiferò sempre per loro. Maldini e Pioli hanno messo insieme un gioiellino”. Vedremo chi avrà la meglio tra Milan e Inter stasera a San Siro…"

Simic con la maglia del Diavolo ha collezionato ben 129 presenze e un gol, mettendo in bacheca anche diversi trofei: uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per Club. Con la maglia interista, invece, non è mai riuscito a vincere nulla.