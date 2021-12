Milan, Simic: “Un bomber per tornare al top in Europa”

L' ex rossonero Simic ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Il croato ha parlato della situazione attuale del Milan.

Redazione Il Milanista

Il mercato di gennaio è alle porte, ed i rossoneri sono pronti a mettere a segno i primi colpi di mercato. Tanti sono i nomi e le voci che girano sulla società di via Aldo Moro, ma di una cosa siamo sicuri; il Milan è alla ricerca di un centravanti. Il tecnico Stefano Pioli avrebbe richiesto al Ds Massara e Maldini un' attaccante puro. Con lo scopo di farlo alternare con Giroud ed Ibrahimovic. I dirigenti dei diavoli stanno monitorando diversi profili, tra cui anche Julian Alvarez del River Plate. L'allenatore rossonero desidera un bomber che non faccia rimpiangere l'eventuale mancanza di Zlatan e di Olivier e che in prospettiva futura possa affermarsi come titolare.

La Gazzetta dello Sport ha contattato Dario Simic, per parlare di Milan e di attaccanti. Vediamo le dichiarazioni dell'ex difensore croato :"Penso a 4-5 giocatori, dovranno arrivare dal mercato. Uno di questi dovrà essere un bomber, si sa quanto facciano la differenza in Europa. Il gap con le squadre italiane è già stato colmato, ma così il Milan potrà tornare a competere ai vertici anche fuori. La disponibilità economica non può essere quella delle altre big europee, servirà un po’ di tempo in più".

La società rossonera avrebbe messo gli occhi su un'ex pallino, ovvero Luka Jovic. L'attaccante in forza al Real Madrid fatica a ritagliarsi dello spazio e da inizio campionato è sceso in campo solamente in qualche spezzone. Il centravanti vuole avere più continuità e se i Blancos dovessero aprire al prestito il Milan potrebbe pensarci davvero. Occhio anche al Sud Amerca dove Massara e Maldini hanno iniziato a sondare i profili più interessanti. Tra questi spiccano i due Alvarez. Il primo è Julian Alvarez, talento cristallino del River Plate, il quale ha attirati su di se l'interessamento dei top club europei. L'altro ragazzo è Augustin Alvarez del Penarol, con il quale i dirigenti del Milan hanno avuto un primo contatto con l'agente. Le voci sono tante, bisognerà vedere quale profilo possa fare veramente al caso dei rossoneri.