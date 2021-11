Simeone non ha digerito la sconfitta contro il Milan: “Il loro primo tiro al 70′”

Ecco le parole in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone sul match contro il Milan

Chi però non ha digerito la vittoria del Milan è il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone. L'ex giocatore di Lazio e Inter, a una settimana dal match del Wanda Metropolitano, infatti ha parlato del match contro i rossoneri durante la conferenza stampa odierna. Parole che provano a sminuire quella che è stata una vera e propria impresa dei rossoneri: “E’ stata una partita molto equilibrata e combattuta. Il Milan non ha tirato in porta fino al settantesimo. Poi sappiamo tutti quello che è successo e spesso i giornali, come in questo caso, i giornali non perdonano. Ma alla fine la linea tra la vittoria e la sconfitta è molto sottile. Ho piena fiducia nella mia squadra, tutto questo fa parte del gioco e ne siamo consapevoli”.