Simakan sempre più stimatori in Casa Milan. Presto l’offerta?

MILANO – L’ultimo giorno di mercato il Milan è stato molto vicino a chiudere per Simakan offrendo 12 milioni allo Strasburgo. Ora due mesi dopo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un significativo riavvicinamento tra le parti. Non a caso in Casa Milan l’alsaziano continua ad avere sempre più consensi. Simakan sarebbe il profilo idoneo per i rossoneri: un difensore centrale giovane capace di agire anche da terzino destro, diventando così la prima alternativa a Calabria. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<