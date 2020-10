Simakan, Elliott aveva autorizzato ad alzare l’offerta

MILANO – L’ultimo giorno di mercato il Milan ha provato a portare a Milanello il giovane terzino Simakans dello Strasburgo, senza però trovare l’accordo con il club transalpino. Il Milan era fermo alla sua offerta di 12 milioni più 3 di bonus, offerta ritenuta troppo bassa dal club alsaziano. Eppure, secondo quanto riporta l’edizione odierna di “Tuttosport“, il fondo Elliott aveva dato il suo ok per alzare l’offerta per il francese, ma dopo una lunga consultazione, gli uomini mercato rossoneri hanno deciso di non andare oltre.