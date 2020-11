Shevchenko: “Scudetto? Forse è presto per dirlo e l’importante è tenere i piedi per terra”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Shevchenko ha parlato così delle possibilità di scudetto rossonere: “Scudetto? Forse è presto per dirlo e l’importante è tenere i piedi per terra. Però davvero questa squadra ha lo spirito giusto e deve mantenerlo. Andare per gradi è necessario e capisco la prudenza dei dirigenti. Sono stati anni complicati, con tanti cambiamenti, meglio non lasciarsi andare a proclami. Ma veder giocare questi ragazzi intorno a Ibrahimovic è così bello. Sono freschi, pieni di energia. Spero che il volo continui fino alla fine del campionato, sempre mantenendo la giusta dose di razionalità. Ibra e Pioli sono piloti straordinari, fidiamoci di loro”.