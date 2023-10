Shevchenko: “Ho amato da subito il Milan. Questo il gol più importante…”

Sul Milan: “A volte è anche una questione di destino: io ricordo che quando venne da me Ariedo Braida con la maglia del Milan mi disse che proprio con questa maglia avrei vinto il Pallone d’Oro. Il Milan l’ho amato da subito. Per me il Milan è sempre un grande Milan. Il gol più importante per me è il rigore di Manchester nella finale di Champions League contro la Juventus perché si è avverato un sogno. Il sogno di vincere quel trofeo ed entrare nella storia del Milan. E per entrare nella storia di questo club devi per forza vincere la Champions League. È una squadra speciale, e lo capisci dal primo momento in cui arrivi”.