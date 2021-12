Milan, 17 anni fa il Pallone d’Oro vinto da Shevchenko

Il Milan tramite il suo profilo Twitter ha voluto celebrare il ricordo del Pallone d'Oro vinto dal suo centravanti, Andriy Shevchenko.

Andriy Shevchenko è stato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. Il ragazzo era in grado di abbinare molta tecnica ad un'ottima velocità, che gli permetteva di saltare gli avversari con una facilità allarmante. Realizzava goal da vero opportunista di area di rigore ma anche con precise conclusioni da fuori. Nella stagione 2003-2004, l'ucraino sembrava una macchina da reti inarrestabile. Andò a segno in ogni momento decisivo del campionato rossonero e fece vincere il diciassettesimo scudetto della storia del Milan. In quella stagione Sheva siglò ben ventiquattro reti. Inoltre si aggiudicò il Pallone d'Oro, ottenendo 175 voti, contro i 139 di Deco ed i 133 di Ronaldinho. Pochi minuti fa, il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un post per celebrare il Pallone d'oro di Shevchenko vinto 17 anni fa.