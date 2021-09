Shevchenko a MTV: “Il Milan potrà lottare per vincere questo girone ma…”

Ecco le parole dell'ex attaccante del Milan Shevchenko ai microfoni di MilanTv poco prima del big match contro il Liverpool

L'ex numero 7 del Milan ed ex commissario tecnico dell'Ucraina Andriy Shevchenko è intervenuto a pochi minuti dal fischio iniziale di Liverpool-Milan, prima partita dei rossoneri in Champions dopo 7, è intervenuto a MilanTv. Ecco le sue parole al canale tematico rossonero

Sulla partita vista allo stadio - "E' bellissimo aver visto il Milan allo stadio e il primo tempo con la Lazio in cui la squadra ha giocato con aggressività"

Sul girone di Champions - "Giustamente è un girone difficile ma anche per le altre squadre. Penso che il Milan potrà lottare per vincere questo girone ma non succederà niente se il Milan dovesse uscire. E' un girone equilibrato e da questo girone i giocatori potranno crescere e imparare molto"