Shevchenko a MilanTV: “Milan? Mi manca! Quanto potenziale per far bene…”

Le parole dell'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko dopo la vittoria del Milan sullo Spezia che lo lancia al secondo posto.

LE PAROLE DEL GRANDE CAMPIONE - Intervenuto ai microfoni di MilanTv, roprio Andriy Shevchenko , storico centravanti rossonero, ha parlato della mancanza del campo (non è più tecnico dell'Ucraina) e della Champions che il Milan affronta quest'anno dopo tanto tempo: “Mi manca quella energia in campo, energia quando senti il rumore dei tifosi. Mi manca la preparazione prima della partita, la tensione prima della partita. È sempre bello da ascoltare quella musica, c’è tanta voglia di tornare in quell’ambiente e sentire quella musica lì.

SUL NUOVO PERCORSO DEL MILAN IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Il Milan è una squadra che sa stringere i denti quando il momento è difficile, è una squadra che è cresciuta tanto. Secondo me questa Champions League aiuterà i ragazzi giovani a crescere ancora di più e ad avere più esperienza. Questo Milan ha tanto potenziale per fare bene”. Insomma, secondo l'ex campione rossonero le carte in regola ci sono tutte. A cominciare magari dall'Atletico Madrid, prossima avversaria del Milan proprio in Champions League. Dopo la bella prestazione di Andield infatti, i rossoneri hanno bisogno di punti per sognare il passaggio agli ottavi. E per farlo, probabilmente, servirà un Milan che assomigli il più possibile a quello spettacolare di Andriy Shevchenko.