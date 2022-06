Miglior salvataggio 2021/2022: ecco i quarti di finale

Dagli ottavi si è passati ai quarti di finale. 8 giocatori diversi si contendono il premio per il miglior salvataggio

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale in merito ad un sondaggio per il miglior salvataggio della stagione 2021/2022.

Fodé Ballo-Touré (Milan-Inter, Serie A) vs Mike Maignan (Milan-Fiorentina, Serie A)

Fotios Pseftis (Sassuolo-Milan, Primavera 1) vs Fikayo Tomori (Juventus-Milan, Serie A)

Mike Maignan (Genoa-Milan, Serie A) vs Laura Fusetti (Milan-Roma, Serie A femminile)

Alessio Romagnoli (Salernitana-Milan, Serie A) vs Ciprian Tătăruşanu (Milan-Inter, Serie A)”. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito del Milan in merito.

Ciprian Tătăruşanu (Milan-Inter, Serie A) - Mike Maignan (Liverpool-Milan, Champions League). Questo il comunicato ufficiale del Milan di qualche giorno fa in merito agli ottavi di finale per la sfida di miglior salvataggio 2021/2022.