Settore Giovanile – I risultati del week end. Le ragazze pareggiano nel derby

Con una nota sul proprio sito internet il Milan ha pubblicato il report delle ultimo week end di gioco del settore giovanile rossonero

Redazione Il Milanista

Come ogni lunedì il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, i risultati del settore giovanile rossonero. Brillano le formazioni Under 17 e Under 16 che si impongono, rispettivamente, 2 a 1 sull'Udinese e 6 a 1 sul campo del Cittadella.

I RISULTATI DEL WEEKEND: BILANCIO POSITIVO

Ok Under 17 e Under 16, pari nel Derby per la Primavera Femminile

Prosegue la lenta ma costante risalita della Primavera del Milan, vittoriosa anche a Genova e in una buona fase di campionato. Grazie al 2-0 contro la Sampdoria, i ragazzi di Giunti hanno raggiunto la SPAL e accorciato le distanze su molti avversari: la classifica ancora non sorride, ma migliora. Il calendario sembra dare altre possibilità per raccogliere punti prima di fine anno, fondamentale farlo con la massima caparbietà.

Successo di misura per gli Under 17 che rimangono in scia dell'Inter (-3), successo largo per gli Under 16 che aumentano il vantaggio in vetta (+4). Da segnalare anche il pareggio casalingo della Primavera Femminile nel Derby.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 11 DICEMBRE

PRIMAVERA: 12° giornata, Sampdoria-Milan 0-2 (7' Nasti, 41'st Gala)

UNDER 17 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Como 6-0 (12' e 44' Sperduto, 39' Zanisi, 6'st Polillo, 18'st Cappa, 23'st Grimaldi)

UNDER 11 FEMMINILE: 9° giornata, Iris-Milano 2-2 (Sormani, autogol)

UNDER 9: 9° giornata, Rozzano-Milan 1-13 (Pinton x2, Sorrentino x2, Mazreku x2, Bernasconi x2, Geccherle x2, Tommasone, Facchi, Marchesetti)

DOMENICA 12 DICEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Inter 1-1 (23'st Premoli)

UNDER 17: 12° giornata, Milan-Udinese 2-1 (3' Rossi, 19'st Perrucci)

UNDER 16: 9° giornata, Cittadella-Milan 1-6 (5' e 17'st Perina, 30' e 7'st Scotti, 24'st Sia, 26'st Di Siena)

UNDER 15 FEMMINILE: 11° giornata, Sedriano-Milan 1-9 (16' e 9'st Di Falco, 12' Tomaselli, 2'st Galdino, 8'st Palopoli, 10'st Franco, 16'st Stendardi, 1'tt Pomati, 15'tt Lupatini)

UNDER 10: 9° giornata, Milan-Real Milano 9-0 (Nasti x3, Kostyuk x2, Baratti, Colombelli, Antonietti, Rampoldi)