Settore Giovanile Milan: tre Derby in programma al PUMA House

Non soltanto la Serie A, ma anche il campionato Primavera si ferma per la lunga pausa Mondiale. Invece tutte le altre formazioni del Settore Giovanile del Milansono pronte come sempre a scendere in campo. Al PUMA House of Football andrà in scena un triplo Derby. L’Under 16, Under 15 e la Primavere Femminile affronteranno in casa i cugini nerazzurri per le rispettive stracittadine. Vediamo di seguito tutte le altre sfide del weekend: