Settore giovanile Milan: ecco i risultati del weekend

Arrivano dai "più piccoli" le soddisfazioni del settore giovanile del Milan, vediamo tutti insieme i risultati dei rossoneri.

Pareggio amaro per l'U18, 1-1 (rete di Anane) al Vismara contro l'Ascoli. Vittoria per l'U17, 2-0 a Verona, la quale rimane al secondo posto e rincorre la vetta (-3). Ottimo il bilancio della trasferta a Vicenza per U16 e U15: 4-1 per la squadra di Abate per rilanciarsi dopo il ko con l'Atalanta, 3-1 per i ragazzi di Bertuzzo per continuare a volare primi da soli in classifica. Sorride il Derby agli U14, il successo per 1-0 porta la firma di Comotto.