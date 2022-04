Settore Giovanile – I risultati del week end: U17 e U18 femminili incantano

Ecco il comunicato del club di via Aldo Rossi in merito ai risultati del settore giovanile del Milan dell'ultimo week end

Redazione Il Milanista

Nel corso dell'ultimo week end è sceso in campo il settore giovanile del club di via Aldo Rossi. Il Milan con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, ha pubblicato i risultati delle formazioni rossonere

I RISULTATI DEL WEEKEND: VOLANO U17 E U16

Primo posto in cassaforte per la squadra di Lantignotti, goleada al Brescia per i ragazzi di Abate

È stato un fine settimana con tantissime vittorie per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con tanti risultati importanti. Successo esterno per l'U17, che batte 1-0 l'Udinese e mette in cassaforte il primo posto nel girone B e, di conseguenza, la matematica qualificazione ai Quarti di finale nazionali. Primato nel suo raggruppamento anche per l'U16, che ne fa sette al Brescia (con poker del centrocampista Perina) e supera l'Atalanta in classifica.

Larghe vittorie per U17 e U15 femminili, ulteriori conferme in un'ottima stagione per le squadre allenate da De Martino e Prati. Pari a reti inviolate al Vismara nel Derby per l'U18, che vede allontanarsi la zona playoff; sconfitta ininfluente per l'U15 che, nonostante il 2-0 subito dal Brescia, resta in vetta con la certezza della qualificazione alla Fase Nazionale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 10ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari 2-4 (41' Di Gesù, 43'st rig. Nasti)

UNDER 18: 10ª giornata di ritorno, Milan-Inter 0-0

UNDER 17: 12ª giornata di ritorno, Udinese-Milan 0-1 (40'st Longhi)

UNDER 17 FEMMINILE: 12ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 6-0 (27' Pomati, 39' Pecce, 46' e 35'st Sperduto, 11'st e 15'st Zanisi)

UNDER 16: 8ª giornata di ritorno, Brescia-Milan 2-7 (7', 33', 28'st, 34'st Perina; 30' e 1'st Bonomi; 38'st Martinelli)

UNDER 15: 8ª giornata di ritorno, Brescia-Milan 2-0

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata di ritorno, Accademia Vittuone-Milan 0-11 (Lupatini x4, Abbatangelo, Bonanomi, Galdino, Hu, Lauzi, Montaperto, Stendardi)

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno (recupero), Monza-Milan 0-2 (22' Arnaboldi, 20'st Lupo)

UNDER 13: 3ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Seregno 9-0 (Colombo x2, Pisati x2, Seye x2, Avogadro, Bompan, Mastroianni)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Villapizzone (maschile)-Milan 3-4 (Palopoli x2, Elshamy, Strecapede)

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Enotria 4-1 (Jadid x3, Ba)

UNDER 10: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan 1-6 (Colombelli, Colombo, Gagliardi, Kostyuk, Nasti, Rampoldi)

UNDER 9: 8ª giornata, Enotria-Milan 0-1 (Pinton)