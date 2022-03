Settore Giovanile | I risultati dei giovani rossoneri del week end

Ecco i risultati del settore giovanile del Milan di questo week pubblicati dal club di via Aldo Rossi sul proprio sito internet

Nell'ultimo week end, nonostante lo stop per la Nazionale, sono scese in campo le formazioni giovanili del Milan. Il club di via Aldo Rossi ha poi pubblicato i risultati, sul proprio sito internet acmilan.com, del fine settimane delle settore giovanile dalle formazioni Under fino alla Primavera.

Il primo weekend primaverile porta diversi bei risultati per il Settore Giovanile rossonero. Partiamo dai successi esterni dell'U17, 3-0 a Pordenone, e dell'U14, 2-1 a Como nel recupero della prima giornata di ritorno. Il tris esterno della squadra di Lantignotti, invece, riporta i rossoneri in testa alla classifica con 54 punti, a +2 sull'Atalanta (che ha una partita in meno). Oltre a diversi sorrisi per le Under più piccole, da segnalare anche il risultato della Primavera femminile, subito in campo meno di 48 ore dopo la Finale della Viareggio Cup: per le ragazze di Corti un 3-0 sul Cittadella che permette di tenere la scia delle prime (a -4 dalla Juventus capolista che però ha una partita in più).