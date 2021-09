Settembre di fuoco: cosa attende il Milan e la chiave per uscirne vincente

Il Milan si appresta a tornare in campo in campionato domenica alle 18:00 a San Siro contro la Lazio. Primo di tanti scontri cruciali.

Lazio, Liverpool, Juventus, Venezia, Spezia e Atletico Madrid. Dal 12 al 28 settembre ci saranno poco più di due settimane da vivere tutte d'un fiato, contro avversari temibili e di altissimo livello. La buona sorte non sorride ai rossoneri anche in questo avvio di stagione, con un ottimo OlivierGiroud costretto ai box a causa del Covid: in dubbio la sua presenza contro Lazio e Liverpool, ma è una situazione da monitorare giorno per giorno. Dovrebbero però tornare due pesi massimi. ZlatanIbrahimovic, che non vede l'ora di tornare a Milanello. E poi c'è FranckKessie, perno del centrocampo, ma intricato in una gravosa questione per il rinnovo di contratto.. Per uscire al meglio da queste 6 partite mister Pioli potrà sfruttare una rosa ancora più profonda dello scorso anno grazie ai diversi rinforzi arrivati dal mercato estivo.