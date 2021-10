Serie A – Rocchi soddisfatto e le designazioni della 10a giornata

Ecco tutte le parole del designatore dell'AIA Gianluca Rocchi e le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A

Al termine di Inter-Juventus è intervenuto a Radio Anch'io lo Sport, sulle frequenze di Radio Rai. il designatore dei fischietti della Serie A Gianluca Rocchi: "Intervengo per dire che non ci tiriamo indietro da eventuali errori, peraltro di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi. Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri: col rientro del pubblico e un campionato molto competitivo diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come ha approcciato le gare, spero continuino così, non dobbiamo mollare di un centimetro e continuare su questa strada. Spero ci sia la volontà di aspettare questi ragazzi. Commetteremo degli errori, ma il calcio italiano ha bisogno di arbitri forti, strutturati, che sfruttino la Var ma che decidano in campo. E loro vanno difesi tutti allo stesso modo".