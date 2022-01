Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso: nessuna partita sarà rimandata!

Il Consiglio di Lega ha deciso di non rimandare nessuna partita di Serie A. Ecco cosa succede per i club fermati dalle Asl.

Redazione Il Milanista

-IN AGGIORNAMENTO

-È caos in Serie A! L'attesa era tanta per il ritorno del campionato. La voglia di vedere in campo i propri beniamini anche. Il Covid sta però mettendo a dura prova il sistema calcistico italiano. Ancora una volta. Proprio come l'anno scorso e come due anni fa. Il rischio è quello di non finire il campionato. Il calendario è fitto e il tempo di recuperare eventuali partite rinviate non c'è. La possibilità che il campionato venga falsato è alta, ma per motivi puramente economici la Serie A sarà portata al termine in un modo o nell'altro.

-Mancano poche ore all’inizio della prima giornata del girone di ritorno della Serie A e c’è ancora tanta incertezza a riguardo. Nel pomeriggio gare sono state rinviate 4 gare, con le Asl regionali che hanno provveduto a fermare le squadre con molti giocatori positivi al Covid. Le gare rimandate sono: Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Bologna-Inter.

-Nel tardo pomeriggio è stato convocato un Consiglio di Lega straordinario. Notizia degli ultimi minuti è che il Consiglio di Lega non ha rinviato nessuna partita della 20esima giornata di Serie A. Per le gare che non si giocheranno a causa delle quarantene imposte dalle Asl, le squadre non fermate si presenteranno regolarmente in campo e dopo 45' minuti verrà assegnata la vittoria 3-0 al tavolino.

Il regolamento Uefa prevede per le gare internazionali che se una squadra ha a disposizione almeno 13 giocatori (professionisti) tra cui un portiere la partita si possa giocare. Nel caso delle partite saltate in Serie A sono state però decisive le decisioni delle singole Asl locali, intervenute in caso di focolaio all'interno dei gruppi squadra.

-L'Atalanta invita i propri tifosi a non presentarsi domani allo stadio di Bergamo. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro: "Al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, la Società informa che il Torino FC, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha confermato che l'Autorità Sanitaria Locale competente ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra che non potrà così raggiungere Bergamo per la disputa della partita con l'Atalanta. Per questo motivo i cancelli del Gewiss Stadium non saranno aperti al pubblico. Verranno successivamente rese note le modalità di riutilizzo/rimborso dei biglietti".

-Il Bologna ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio delle gare Bologna-Inter e Cagliari-Bologna. Il club felsineo è stato fermato dalla Asl locale. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito bolognafc.it:

Il Bologna Fc 1909 comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha disposto quanto segue: “L’isolamento per giorni 7/10 degli atleti risultati positivi ai test eseguiti nei giorni scorsi e comunque fino alla risoluzione dei sintomi, con prova di negatività a un test diagnostico, come previsto dalla normativa vigente; la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster); la quarantena domiciliare per giorni 5, fino 09/01/2022, più test per tutti i componenti del gruppo squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni; la quarantena domiciliare per giorni 10, fino al 13/01/2022, più test per tutti i soggetti non vaccinati con ciclo completo.

Per tutto quanto sopra ne consegue che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022 e comunque per ognuno dei componenti valgono le suddette prescrizioni fino alla risoluzione completa dei relativi provvedimenti”. Il Bologna Fc 1909, alla luce di tali disposizioni, ha inoltrato alla Lega Serie A la richiesta di rinvio delle gare Bologna-Inter, in programma domani, e Cagliari-Bologna, in programma domenica.

-Nel Consiglio di Lega straordinario, convocato per affrontare l'emergenza Covid in Serie A, sono stati stabiliti tre punti fondamentali:

Consiglio unito e compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire con le partite senza rinvii

Verrà stilato un protocollo che stabilirà l'obbligo di giocare con 13 giocatori disponibili (di cui 1 portiere), anche pescando dalla formazione Primavera

Si ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non tengono conto delle disposizioni sulle quarantene dello scorso 30 dicembre