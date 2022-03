Serie A punti nel 2022: Juve prima , ma un solo punto in più del Milan

Di seguito il dato relativo ai punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle partite disputate nel 2022.

Al termine del campionato mancano ancora 8 giornate, ovvero ben 24 punti a disposizione per ogni squadra per poter migliorare il proprio posizionamento. Sarà interessante vedere come cambieranno le gerarchie in ottima scudetto e retrocessione e soprattutto se i rossoneri riusciranno a blindare il primo posto in classifica. Gli uomini di Stefano Pioli dovranno ancora affrontare partite molto insidiose ( Lazio, Fiorentina, Atalanta e Sassuolo) solo per citarne qualcuna. Ancora una volta i diavoli dovranno mostrare le loro qualità contro formazioni in grado di mettere in difficoltà ogni squadra di Serie A.