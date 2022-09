Balata: “Le spese sono aumentate del 400%, difficile pensare a soluzioni”

Nel corso del Social Football Summit, il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata ha parlato di giovani e sostenibilità dicendo: "Affrontiamo due temi, uno tecnico sportivo che è quello dei giovani. Tutti proviamo a capire come far sì che i talenti possano ridare la spinta ed il vigore al movimento. Il secondo è un’emergenza che riguarda il calcio così come tutto il mondo, ovvero il problema della crisi energetica. Ultimamente stiamo osservando le dinamiche dei costi per le società, rispetto al mese precedente le spese sono aumentato del 400%”.