MILANO – Il Milan primo in classifica si prepara a ricevere la Roma a San Siro, per il quinto turno di campionato in programma lunedì alle 20:45. Le due compagini si sono affrontate 170 volte in Serie A nella loro storia; quella capitolina è la squadra contro cui il Diavolo ha vinto più volte nel massimo campionato italiano. Il bilancio infatti è di 75 vittorie rossonere, 50 pareggi e 45 successi giallorossi.