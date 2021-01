Serie A tutte le designazioni arbitrali del 17o turno

MILANO – Con la sconfitta del Milan di ieri sera contro i campion d’Italia si è concluso il 16esimo turno di Serie A. I rossoneri però potranno rifarsi subito che sabato, alle 20.45, scenderanno in campo contro il Torino degli ex Marco Giampaolo e Ricardo Rodriguez. La corsa allo scudetto e ai piazzamenti Champions riprenderà però sabato pomeriggio alle 15.00 con Atalanta-Benevento affidata a Manganiello. Per il match di San Siro invece l’AIA, tramite un comunicato sul proprio sito internet, aia-figc.it, ha annunciato che il fischietto sarà Maresca coadiuvato da Galetto e Prenna. Il quarto uomo invece sarà Fabbri. Alla Var Guida e all’AVAR Fiorito. Ecco la designazione completa del match tra i rossoneri e i granata.

MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45

MARESCA

GALETTO – PRENNA

IV: FABBRI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO

Di seguito invece tutte le designazioni arbitrali per il 17esimo turno di Serie A, in cui emergono due big match: Roma vs Inter e Juventus-Sassuolo

BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00

MANGANIELLO

VILLA – MOKHTAR

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

VALERIANI – LOMBARDI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00

DOVERI

CECCONI – LANOTTE

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

PARMA – LAZIO h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

ROMA – INTER h. 12.30

DI BELLO

PRETI – BINDONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 11/01 h. 20.45

PICCININI

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: LA PENNA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

PASQUA

DE MEO – BOTTEGONI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI