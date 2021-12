La Lega Serie A celebra Theo Hernandez per le sue 100 presenze

La Lega Serie A tramite il proprio profilo Twitter si congratula con Theo Hernandez per il traguardo delle 100 presenze nella competizione.

La Lega Serie A tramite il profilo di Twitter si è congratulata con Theo Hernandez per le sua 100esima presenza in campionato. Il classe 97 è un prodotto del settore giovanile dell' Atletico Madrid e successivamente è passato ai rivali storici del Real Madrid, dove con i quali ha giocato qualche partita nella stagione del 2017-18. Nell'estate 2019 è arrivato a Milano ed è subito entrato nei cuori dei tifosi rossoneri. Il calciatore infatti nella prima annata con il Milan ha totalizzato 6 goal e 5 assist. Lo scorso anno il francese ha ulteriormente migliorato le sue ottime statistiche trovando 7 goal e 6 assist in 33 partite giocate. Il terzino è dotato di una progressione devastante ed è in grado di far partire il gioco e di finalizzarlo. Al giorno d'oggi è un perno della difesa di Stefano Pioli ed è uno dei migliori terzini sinistri a livello europeo.