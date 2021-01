Serie A, si apre questa sera il diciottesimo turno

MILANO – Stiamo ormai per giungere alla metà esatta di questo campionato di Serie A. Fra oggi e lunedì si svolgerà il penultimo turno del girone d’andata, che verrà aperto questa sera, alle ore 20.45, dal derby della Capitale fra Lazio e Roma all’Olimpico. La diciottesima giornata proseguirà domani, con tre sfide in programma: il Bologna riceverà l’Hellas Verona al Renato Dall’Ara, il Torino – reduce dalla doppia sconfitta fra campionato e Coppa Italia col Milan – ospiterà lo Spezia. L’Udinese invece, in cerca di una vittoria dallo scorso 12 dicembre, farà visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri. Domenica, a ora di pranzo, si affronteranno Napoli e Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona, mentre alle 15 sarà la volta di Crotone-Benevento e del derby emiliano tra Sassuolo e Parma. Alle 18 toccherà ad Atalanta e Genoa, mentre alle 20.45 andrà in scena a San Siro lo scontro diretto tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. Il turno verrà chiuso lunedì sera da Milan e Cagliari, che si daranno battaglia alla Sardegna Arena. Di seguito, il programma completo di questo diciottesimo turno.

Lazio-Roma (venerdì ore 20.45)

Bologna-Hellas Verona (sabato ore 15)

Torino-Spezia (sabato ore 18)

Sampdoria-Udinese (sabato ore 20.45)

Napoli-Fiorentina (domenica ore 12.30)

Sassuolo-Parma (domenica ore 15)

Crotone-Benevento (domenica ore 15)

Atalanta-Genoa (domenica ore 18)

Inter-Juventus (domenica ore 20.45)

Cagliari-Milan (lunedì ore 20.45)

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-ROMA

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. ALL.: Simone Inzaghi. A DISP.: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Patric, Parolo, Escalante, Lulic, Akpa Akpro, Andreas Pereira, Correa, Muriqi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Paulo Fonseca. A DISP.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Kumbulla, Fazio, Bruno Peres, Cristante, Diawara, Perez, Pedro, Borja Mayoral. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<