Serie A, secondo successo di fila per l’Udinese. Al Bologna il derby emiliano

MILANO – Nel pomeriggio, oltre alla vittoria del Milan a San Siro contro il Crotone, è maturato un risultato molto importante, in ottica salvezza, alla Dacia Arena. L’Udinese ha infatti ottenuto il suo secondo successo consecutivo, battendo 2-0 l’Hellas Verona con l’autorete di Silvestri e il gol dell’ex rossonero Gerard Deulofeu. Un risultato preziosissimo e meritato per la squadra di Luca Gotti, che sale a quota ventiquattro punti in classifica, portandosi a distanza di sicurezza sulla zona retrocessione. Per il Verona è invece la seconda sconfitta di fila dopo il 3-1 rimediato la scorsa settimana contro la Roma all’Olimpico. La compagine scaligera resta al nono posto, con trenta lunghezze e inizia quindi ad allontanarsi dalla zona europea.

IL DERBY EMILIANO – Alle ore 18 è andato in scena allo stadio Ennio Tardini il derby emiliano fra Parma e Bologna. Un vero e proprio scontro salvezza, dominato e vinto con pieno merito dalla squadra di Sinisa Mihajlovic. Partita messa subito in discesa dalla rete di Musa Barrow, che porta in vantaggio il Bologna dopo appena quindici minuti di gioco. Un quarto d’ora più tardi i felsinei trovano il raddoppio, ancora grazia allo scatenato Barrow, il quale arriva così a quota cinque centri in questo campionato.

Il Parma non riesce a reagire e il Bologna controlla la gara, sfiorando più volte il terzo gol che, comunque, giunge al novantaduesimo, con Riccardo Orsolini. Con questo netto 3-0 la banda Mihajlovic si porta a ventitré punti e ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive. Per il Parma, invece, è notte fonda. Terza sconfitta di seguito e penultimo posto in classifica con tredici lunghezze, una in più del Crotone. Nel prossimo turno, il ventiduesimo di Serie A, il Bologna riceverà il Benevento al Dall’Ara, mentre la squadra di Roberto D’Aversa farà visita all’Hellas Verona.