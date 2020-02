Serie A, sarà ancora più spezzatino? Ecco l’ultima ipotesi della Lega…

MILANO – Lontani i tempi in cui tutte le gare si giocavano alle ore 15.00. La Serie A spezzatino è ormai una realtà e, in questo senso, potrebbero farsi ancora passi avanti in tal senso.. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lega Serie A starebbe considerando di inserire un lunch match di sabato. L’orario potrebbe essere quello delle 12:30, ma potrebbe anche essere stipulato alle 13:30. In tal modo si dovrebbe riuscire ad aumentare la visibilità nei mercati asiatici.